Soumrak dieselů se blíží. Německý soud rozhoduje o zákazu vjezdu do center, týkat by se mohl až 40 měst

Zastánci dieselů ale argumentují, že naftová auta sice produkují více NO 2 , zato ale méně oxidu uhličitého. Proto prý přispívají menší měrou ke změnám klimatu než benzinové vozy. Kromě toho upozorňují, že na automobilovém průmyslu v Německu závisí 800 000 až 900 000 pracovních míst, z nichž by část mohla být kvůli zákazům jízdy ohrožena.

Právě proto, že v Česku regulace pro naftové motory neplatí a o ojeté dieselové vozy je stále zájem, mohly by některé vozy z Německa mířit právě sem. Přestože řidiči mají větší zájem o tuzemské vozy, u kterých je snazší ověřit jejich historii. „Hrozí, že se významně změní poměr individuálně dovezených ojetých vozidel vůči novým, což by mohlo způsobit další stárnutí vozového parku,“ uvedl již dříve mluvčí Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Už nyní omezuje Německo vjezd aut do center měst pomocí tzv. nízkoemisních zón a ekologických vinět. Zavedlo je v roce 2008 a mají tři barvy – červenou, žlutou a zelenou. V současnosti mohou do většiny kvůli stále zpřísňujícím se zákazům vozy opatřené zelenou známkou – tedy benzinová auta uvedená do provozu po roce 2001 a dieselová auta uvedená do provozu po roce 2006.

Omezení automobilové dopravy zavádí i řada evropských měst. Francie představila v červenci minulého roku ambiciózní cíl přestat do roku 2040 prodávat benzinové i naftové automobily. Už od července 2016 navíc do centra Paříže nesmějí ve všední dny řidiči s vozem vyrobeným před rokem 1997.

Athény plánují zákaz vjezdu vozům na naftu od roku 2025. Cíl mají ale ještě vyšší – zákaz pro všechna auta. Toho chce docílit i Oslo, a to už do roku 2019. Madrid chce od roku 2019 pouštět do centra jen kola, autobusy a taxi. Od roku 2025 pak plánuje zákaz vjezdu všem dieselům. Do téhož roku chce zakázat vjezd všem vozům Kodaň.

Od letošního roku se majitelé naftových aut vyrobených před rokem 1998 nedostanou ani do Bruselu. Londýn chystá zákaz dieselů na rok 2020 a stejně jako Francie by Británie do roku 2040 chtěla zakázat prodej dieselových i benzinových motorů.