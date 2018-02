Do ruky školáků kladivo i lopatu. Praktická výuka se může vrátit do dvou let

„Zařazení dílen a pozemků je těsně před finalizací, do dvou let by se to mohlo uskutečnit,“ uvedl předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. Ve střednědobém horizontu by se podle něj mělo nastartovat také takzvané duální vzdělávání, tedy propojení školy s praxí. Dohoda padla také ohledně vytvoření systému mistrovských zkoušek. Jejich garantem by byly řemeslné cechy.