Ministři financí chtějí pro EU rozpočet, který zvládne libovolné budoucí krize

Ministři také zdůraznili potřebu zodpovědného hospodaření a tedy snahy o co nejnižší náklady samotných unijních institucí. „Očekáváme, že náš názor komise při přípravě rozpočtu zohlední,“ upozornil Goranov.

„Součástí rozpočtu by zejména měla být opatření k řešení výzev souvisejících s vnitřním i vnějším rozměrem migrace a ochranou vnějších hranic, stejně jako bezpečnostních krizí, a měl by přispívat k politické a hospodářské stabilitě zemí s EU sousedících,“ stojí v materiálu.

Na konci března 2019 z Unie odejde Británie. Ta předběžně souhlasila, že do konce roku 2020 – tedy v nynějším víceletém období – veškeré své závazky dodrží. Odchod Britů, kteří jsou čistými plátci do unijní pokladny, ale znamená v následujících letech každoroční výpadek možná až 13 miliard eur (asi 325 miliard korun).

Za hodně reálné považuje v této chvíli Schillerová to, že ČR po roce 2020 kvůli britskému odchodu z EU zvýší své každoroční příspěvky do unijního rozpočtu. Novinářům to řekla v Bruselu po jednání s kolegy z dalších evropských zemí. Diskuse o příštím víceletém finančním rámci EU, tedy dlouhodobém rozpočtovém výhledu Unie, však podle ní nyní teprve začínají.

„My teď momentálně počítáme, kolik bude výnos DPH a dalších daní a náš podíl. Osobně se kloním k tomu, že to je hodně reálné, že ten podíl budeme muset zvýšit. Ale jaká to budou procenta, jaká výše, to vám v této chvíli neřeknu,“ poznamenala. Když byl na konci ledna v Bruselu český premiér Andrej Babiš, stavěl se k možnosti zvýšit český příspěvek spíše odmítavě.