Rychlá novela zákona o taxi neprošla. Připravena má být komplexní deregulace trhu

Ťok uvedl, že za 14 dnů by se měla uskutečnit další schůzka, na níž by strany předložily své připomínky k návrhu ministerstva dopravy. Výsledný materiál by měl směřovat k projednání ve vládě a pak být předložen do sněmovny. Snahou je, aby tam byl projednán s určitou předností.

Podotkl, že sami taxikáři, kteří volají po zpřísnění pravidel pro Uber, vytvořili prostředí pro příchod konkurence a nemohou chtít vyřešení problému za týden. Taxikáři proti Uberu několik dnů protestovali pomalou jízdou v metropoli. V pondělí pak pražské dispečinky taxi varovaly, že pokud do neděle firmy Uber a Taxify nezlegalizují svou činnost, uskuteční se další protesty.

Ministr předpokládá, že výsledkem novely bude zrovnoprávnění všech služeb, deregulace současné taxislužby a možnost využívat nové platformy. „Než dělat restriktivní novelu … tak byla vůle všech vyřešit problém komplexněji,“ uvedl.