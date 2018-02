Evropská centrální banka blokuje lotyšskou ABLV Bank. Obvinili ji z praní špinavých peněz

„S platností od 19. února se dočasně, až do dalšího oznámení, zastavují všechny platby ABLV Bank,“ uvedla Evropská centrální banka. Opatření se vztahuje na platební příkazy a transakce na účtech zákazníků v jakékoli měně. ECB sdělila, že rozhodnutí bylo nezbytné, aby ABLV Bank získala čas a mohla podniknout kroky ke stabilizaci.

ABLV podle ministerstva institucionalizovala praní špinavých peněz jako pilíř bankovních obchodních praktik, když proti tomuto jevu nedokázala účinně bojovat. Management banky přitom prostřednictvím úplatků ovlivňoval lotyšské úředníky.

Lotyšská banka minulý týden uvedla, že po předběžném prozkoumání dokumentu amerického ministerstva se domnívá, že vychází ze zjevně neopodstatněných a zavádějících informací.

Nyní ABLV oznámila, že požádala o finanční pomoc lotyšskou centrální banku, což by jí mělo pomoci stabilizovat finanční situaci. Oplátkou za půjčku 480 milionů eur (12,16 miliardy korun) se ABLV rozhodla zatížit hypotékou část svých cenných papírů. Uvedl to mluvčí banky v rozhovoru s lotyšskou agenturou LETA s tím, že koncem loňského roku měla banka likvidní aktiva v hodnotě 1,7 miliardy eur.

Centrální banka ale sdělila, že ABLV poskytne pouze 97,5 milionu eur. Zbývá ještě vypracovat podrobnosti příslušné dohody. Banka ABLV zdůraznila, že nepotřebuje záchranu, má dostatek záruk a jen dočasně se jí nedostává likvidity. O půjčku původně žádala kvůli „technickým obtížím“.

Guvernér v rukou policie

Důvěru v lotyšskou ekonomiku kromě případu ABLV Bank ohrožuje i skandál šéfa tamní centrální banky Ilmárse Rimšévičse, kterého minulý týden zadržela policie. Byl zadržen kvůli podezření, že požádal o úplatek nejméně 100 tisíc eur (2,5 milionu korun), oznámil šéf Úřadu pro prevenci korupce a boj proti korupci (KNAB) Jékabs Straume.

Premiér Máris Kučinskis prohlásil, že by guvernér měl odstoupit. „Neumím si představit, že guvernér lotyšské centrální banky zadržený kvůli tak závažnému obvinění by mohl pracovat. Takže v jeho případě, samozřejmě, se domnívám, že by měl sám (rezignovat),“ řekl Kučinskis lotyšské televizi. Již o víkendu vyzvala Rimšévičse k odstoupení i ministryně financí Dana Reiznieceová-Ozolová.