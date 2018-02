Měl bych na daních platit mnohem víc, říká Bill Gates. Kritizuje Trumpovy úlevy pro firmy

Zakladatel Microsoftu a miliardář Bill Gates si myslí, že by měl na daních platit víc a že by významně větší částku měla vláda požadovat i od dalších zámožných lidí. Řekl to v rozhovoru s Fareedem Zakariou na CNN. Kriticky se staví k nedávno schválenému daňovému balíčku, který podle něj pomůže hlavně nejbohatším.