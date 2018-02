V průměru přes 900 korun navíc. Vláda chce příští rok rekordně zvednout důchody

Výrazný růst důchodů má podporu i mezi stranami, které mají ve sněmovně spolu s hnutím ANO jasnou většinu. „Měla bych velkou radost, kdyby si naše seniorky a senioři polepšili takřka o tisícikorunu,“ prohlásila místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová.

Podle Jiřího Dolejše (KSČM) je jedině dobře, pokud se začíná něco dělat s nejnižšími důchody. „Jednoznačně takový návrh podporujeme,“ říká pak předseda SPD Tomio Okamura.

Výrazný nárůst výdajů vadí pravicové opozici

Rekordní růst důchodů by zároveň znamenal rekordní růst rozpočtových výdajů, a to o víc než 32 miliard korun. V roce 2019 by tak vláda vydala na penze přes 466 miliard korun, což kritizuje pravicová opozice.

„Vůbec netuším, kde na to chtějí ministři vzít, jestli se zvýší odvody nebo jestli budou vyšší daně,“ podotkla 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Když poslouchám vyjádření vlády v demisi a podívám se na sliby jenom za poslední týden, to je minimálně šedesát miliard korun. Kde na to vláda vezme?“ zmínil předseda ODS Petr Fiala.