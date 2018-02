Česko chystá zákon o hromadných žalobách. Pomoci může v boji za lepší potraviny i proti podvodníkům

Legislativu na evropské úrovni navrhne v dubnu eurokomisařka Věra Jourová. Využívat by ji podle ní mohli společně spotřebitelé i z různých zemí. „Posílit možnosti jednotlivců, aby se spojili a šli k soudu, to je naprostá revoluce a myslím si, že je nutné to udělat,“ uvedla.

Boj s dvojí kvalitou, a to nejen u potravin svádí úřady už několik let. I tady by hromadné žaloby mohly pomoci.

Hromadné žaloby by mohly zasáhnout také do souboje spotřebitelů s podvodníky. Pomoci by jim měla například s vymáháním menších částek. Za současného stavu lidé soudy často vzdávají.

V roce 2015 například podvodníci předváděli údajně ozdravné světlo z lampy. Uvnitř však byla namontována jen obyčejná žárovka. Obchodníci na předváděcí akci navíc chtěli zboží zaplatit hned ten den.

Dalším případem je nehoda autobusu u Nažidel či vlaková nehoda u Studénky. Pozůstalí a zranění se domáhali odškodnění několik let. Mnohdy marně. Právě účastníci nehod by hromadnou žalobu mohli – v případě schválení zákona – podat. „Urychlilo by to řízení. Nemusel by každý zvlášť žalovat škodu či třeba provádět znalecké posudky atd.,“ zmínil advokát společnosti Dostupnýadvokát.cz Ondřej Preuss.

Pokud ministerstvo spravedlnosti nový zákon o hromadných žalobách prosadí, otevře se další cesta. „Tahle možnost vytváří instituci, kdy se spojí třeba i desítky klientů, najdou si advokáta, který jejich jménem podá žalobu,“ uvedl Preuss.

Zákon, který se inspiroval americkým a britským vzorem, by měl být hotový za rok. Novinka by se mohla dotknout například telekomunikačních služeb, trhu s ojetými automobily nebo výrobců domácích spotřebičů.