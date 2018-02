Svaz průmyslu vyzval vládu, aby s podnikateli jezdila na mise i mimo EU

Export tuzemských firem byl loni rekordní. V přeshraničním pojetí se meziročně zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. Do Evropské unie vývoz vzrostl o 5,8 procenta. Dařilo se také zvyšovat export do zemí bývalého Sovětského svazu (+ 12,8 procenta). O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více.