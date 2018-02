Čína nezíská chicagskou burzu. USA se obávají ohrožení národní bezpečnosti

„Byl to dlouhý boj a já jsem vděčný, že teď máme prezidenta, který chápe ohrožení národní bezpečnosti v případě, že bude firmě spojené s čínskou vládou umožněno vlastnit Chicago Stock Exchange,“ uvedl republikánský kongresman Robert Pittenger.

Chicago Stock Exchange je nyní ve svém oboru pouze okrajovým hráčem. Zpracovává jen zhruba půl procenta obchodů s akciemi ve Spojených státech. Firma upozorňovala, že by díky plánované transakci získala „životně důležitý kapitál“, který by použila na podporu řady aktivit, z nichž by těžily město Chicago, americká ekonomika i celý burzovní systém.