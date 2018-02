„V České republice prožíváme ekonomický zázrak,“ hodnotí odborníci. Růst je však neudržitelný

„Jinými slovy, mezičtvrtletní dynamika růstu HDP byla ve druhé polovině loňského roku slabší, než co vykázala data za první pololetí roku 2017. Není se ale co divit, neboť silná dynamika mezičtvrtletního růstu HDP, tak jak byla vykázána v 1. a 2. čtvrtletí 2017, nebyla dlouhodobě udržitelná,“ dodal Jáč.

„V mezičtvrtletním pohledu tedy český ekonomický růst nevyrovnal ani dynamiku německého hospodářství. Do jisté míry se pravděpodobně projevil i nedostatek volné pracovní síly, když zaměstnanost zůstala oproti předchozímu kvartálu beze změny,“ zmínil ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

„Pro rok 2018 očekávám zpomalení růstu na úroveň 3,2 procenta, přičemž hlavním tahounem bude spotřeba domácností,“ míní Jáč. „Navzdory předpokládanému zpomalení ale bude česká ekonomika i nadále operovat nad svým potenciálem a napětí na trhu práce bude trvat,“ přiblížil Jáč.

Frydrych zase očekává zpomalení kvůli vysoké srovnávací základně z minulého roku a dalšímu utahování měnové politiky. „S tím souvisí i posilování české koruny, která ztíží situaci exportérům a tedy zahraniční obchod přispěje menší měrou k růstu tuzemské ekonomiky,“ doplnil.

Podle Jáče by měl nyní růst zvolnit zhruba na 3,5 procenta. „Navzdory mírně slabšímu údaji o růstu HDP by ale měl zůstat letos vývoj tuzemské ekonomiky nadále příznivý a spotřeba domácností by měla ve srovnání s minulým rokem dále zrychlit,“ uvedl. Křeček míní, že růst se udrží nad třemi procenty.