Arbitr rozhodl o neplatnosti smlouvy o investičním životním pojištění. Podobných mohou být statisíce

Finanční arbitr v minulých dnech po téměř čtyřech letech řízení s konečnou platností rozhodl o neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění České pojišťovny (ČP) a udělil firmě pokutu. Názory na to, zda se nález týká i dalších smluv, se různí a případ tak zřejmě skončí u soudu. Do obdobného sporu se v lednu dostala i pojišťovna AXA. Finanční arbitr zrušil celé pasáže pojistných podmínek, protože podle něj nebyly sjednány v souladu se zákonem. V případu jde o to, že smlouva nedostatečně řešila ujednání o klíčových nákladech, rizikovém pojistném a odkupném. Na základě toho pak označil arbitr za neplatnou celou smlouvu.