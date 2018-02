„Nemůžeme být na všechno negativní.“ Fiskální pakt podle Babiše nebude mít na Česko dopady

Fiskální pakt podle Babiše nemá nic společného se vstupováním do eurozóny. „Nechceme vstupovat, nevidíme na to důvod, je to teď nevýhodné,“ uvedl premiér a znovu zopakoval, že Česko nechce ručit za řecké dluhy a za dluhy evropských bank. „Eurozóna se musí reformovat,“ dodal.