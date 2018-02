Vláda po šesti letech schválila přistoupení k fiskálnímu paktu EU. Hlásí se k vyrovnaným rozpočtům

Fiskální pakt je mezinárodní smlouva, která byla podepsaná 2. března 2012 pětadvaceti členskými státy EU, tedy všemi kromě Velké Británie, Česka a Chorvatska. Platí od 1. ledna 2013 a výhledově se počítá s jeho začleněním do smluvního rámce EU.

„Já spíš považuji za ostudu, že jsme k němu (fiskálnímu paktu) ještě nepřistoupili,“ reagovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Přijetí paktu podle ní umožní české straně například vstupovat do některých jednání v Unii.

Smlouva obsahuje rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států EU, které se smluvní státy zavazují dodržovat. Státy eurozóny a signatáři mimo eurozónu, kteří pak dobrovolně podepsali, musí zavést do vnitrostátního práva pravidlo vyrovnaných rozpočtů vládního sektoru.

Rozumí se tím roční saldo hospodaření očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a přechodných opatření (tzv. strukturální saldo) ne horší než minus 0,5 procenta HDP.

ČR patří mezi rozpočtově nejodpovědnější státy EU

Dále se státy zavazují zavést do rozpočtového procesu automatický mechanismus nápravy. Ten by byl spuštěn v případě, že by se stát závažným způsobem odchýlil od vyrovnaného hospodaření.

Na Česko se nyní jako na stát mimo eurozónu stanovená pravidla nevztahují, země je ale plní už nyní a zároveň se řadí mezi rozpočtově nejodpovědnější státy EU.

Diskuze o odmítnutí smlouvy se v Česku v roce 2012 stala centrálním tématem negativního vymezování vůči EU. Předmětem sporu ale nebyl samotný obsah paktu, ale spíše spor o proces a kompetence, kdo a jakým způsobem má takové limity stanovovat.