MAPA: Temná místa Česka. Statistici zjišťovali, odkud lidé prchají za lepším

Nejvíc lidí přibývá ve Středočeském kraji a v Praze. Mezi těmito dvěma oblastmi zaznamenali statistici také velkou míru přesunů, čtvrtina všech stěhování v Česku je právě mezi nimi. Pokračuje trend, kdy lidé opouštějí centra velkých měst a míří do jejich nejbližšího okolí. To platí jak o Praze, tak o Brně.

„V 70. a 80. letech minulého století se lidé stěhovali do center městských regionů. V polovině 90. let se tento proces obrátil a začalo převažovat stěhování z center do okolního zázemí,“ uvedla místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. Z Prahy do středních Čech se v roce 2016 odstěhovalo 14 100 lidí, v opačném směru to bylo 8200 lidí. Ve středních Čechách, stejně jako v Praze, žilo 1,3 milionu lidí.