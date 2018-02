Profitovat bude český letecký průmysl i ekonomika, hodnotí svou spolupráci GE a ČVUT

GE Aviation zatím dokončila koncem loňského roku první test turbovrtulového motoru Advanced Turboprop (ATP), který bude v tuzemsku vyrábět. Certifikační zkoušky motoru začnou letos. GE chce celkem investovat do vývoje nového motoru ATP přes 400 milionů dolarů (8,2 miliardy korun). Podle dřívějších informací ČTK by samotná výše investice do českého závodu měla dosáhnout minimálně 50 milionů eur (1,35 miliardy korun).

GE získala českou tradici Josefa Waltera

Rozšíření aktivity americké společnosti a její dceřiné firmy GE Aviation v segmentu malých turbovrtulových motorů umožnilo v roce 2008 převzetí české firmy Walter Engines, u jejíchž počátků stál v roce 1911 Josef Walter.

Walter patřil mezi techniky a nadané podnikatele, kteří počátkem 20. století dokázali využít příležitosti, jež nabízel rodící se motorismus. Začínal jako opravář bicyklů, postupně ale přešel na výrobu motocyklů, motorových tříkolek i automobilů.

Firma, kterou o téměř století později převzala GE, se zrodila ještě pod názvem Josef Walter a spol. Tehdy začala vznikat slavná budova v Jinonicích a rozjížděla se výroba automobilů.

Walter se v podniku spojil s dvěma desítkami význačných smíchovských podnikatelů, jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po první světové válce prosperující společnost ovládl. Zatímco Walter v Košířích založil novou továrnu, vyrábějící díly pro automobilky a motocykly, jeho někdejší společnost vyráběla i letecké motory.