Zkratka PPP v Česku nemá dobrou pověst. Dostavba dálnice D4 za soukromé peníze to má změnit

Analytik Dufek pak vidí jako hlavní příčinu pomalost v projektování a přípravě výstavby. „Ostatně to je něco, co blokuje výstavbu (dálnic a silnic I. třídy) již řadu let,“ dodává.

Jsou však i další důvody pro rozmach PPP projektů.

„Čas těchto projektů určitě ještě přijde, a to díky tlaku na veřejné rozpočty, v nichž se kvůli rostoucím mandatorním výdajům stále méně prostředků dostává na investice. Nezbude, než se snažit přivést peníze na investice ze soukromé sféry,“ domnívá se Polášková.

Podobný důvod udává ředitel oddělení projektového financování ČSOB Jan Troják. Pro server Kurzy.cz zmínil, že od roku 2020 již nebudou k dispozici dotační prostředky z EU fondů pro implementaci dopravní infrastruktury.

„PPP se můžou ke slovu dostat poté, co proud evropských peněz ustane. Čistým plátcem do EU by se Česko mohlo stát v letech 2023–2025 a tehdy by se tak pozornost státu mohla obrátit k PPP projektům,“ domnívá se ekonom Komerční banky Marek Dřímal.