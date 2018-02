Upadající zájem o vepřové nutí farmáře končit s chovem prasat. Nejhůř je na tom Karlovarsko

Poptávka je příliš malá a náklady rychle rostou. Zemědělec Evžen Ifkovich z Kamenného Dvora nedaleko německé hranice už vepřín ruší. Ze sta kusů, které měl ještě před několika lety, zbyly jen dvě prasničky.

Před třemi lety za prase dostal i šest tisíc korun, teď sotva polovinu. „Teď jsem vykrmené prase prodal za dva a půl až tři tisíce korun, ale jen z toho důvodu, abych se toho zbavil,“ přiblížil.

Do vepřína se teď navíc špatně shánějí zaměstnanci, a když se to povede, chtějí za práci víc. Na větších nákladech se podílí i krmení pro prasata, které podražilo zhruba o sto korun za metrák. Z vepřína v Kamenném Dvoře se tak stanou garáže. „Netěší mě to,“ říká Evžen Ifkovich. Když se ale špatně prodává a málo se platí, tak je lepší to přestat dělat, dodává.

Zájem ze zahraničí omezuje africký mor

Na každém praseti v současné době chovatelé prodělají zhruba dvanáct set korun. Složitý je i vývoz masa. Zahraniční odběratele odrazuje například výskyt afrického moru v Česku. „Ve chvíli, kdy máte nákazovou situaci, tak ta prasata od vás nikdo nechce,“ potvrzuje Jan Jůzl z Horského statku Abertamy.