Nižší zásluhovost a víc pro lidi s nízkou penzí. Ministerstvo navrhuje změny v důchodech

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje změny v důchodech. Lidem, kteří dosáhnou 85 let, by se třeba od příštího roku mohl automaticky zvýšit důchod o tisícikorunu. Změnit by se však mohlo obecně složení penzí, což by se promítlo do valorizace. Podle ministerstva práce by si díky úpravě přilepšili lidé s nízkým důchodem, zásluhovost důchodů by se ale snížila. Resort to uvedl v podkladech k navrhované novele o důchodovém pojištění.