Czexit by měl fatální následky, říká Havlíček. S referendem o EU by si nezahrával

Je podle něj těžké spočítat, jaký by byl konkrétní dopad, upozorňuje ale na to, že by dopad měly už samotné diskuse o referendu. „Trhy se nechovají jenom podle toho, co se vygeneruje a vyrobí, ale i podle nějakého očekávání,“ vysvětlil.

„Zásadně by se ohrozil obchod, protože 84 procent našeho exportu jde do EU. Stejně tak můžeme mluvit o importu. Měli bychom zásadně vyšší míru nezaměstnanosti. Vůbec se nebavíme o tom, že by to nepochybně ovlivnilo investiční prostředí,“ upozornil na ekonomické rozměry czexitu Havlíček.

Reakci by se nevyhnula ani česká měna, která by oslabovala. „Pokud začne oslabovat, všechny diskuse, které se teď vedou, že silná koruna sice omezí trochu exportéry, ale podpoří nákupy a trochu vylepší situaci spotřebitelům, tak to by všechno bylo vniveč. Nepochybně by to bylo pro spotřebitele, pro firmy i pro stát velmi nekomfortní řešení. Troufám si tvrdit, že by důsledky byly tragické. Skoro si troufám tvrdit, že by to bylo jedno z nejhorších rozhodnutí, které jsme mohli v posledních desítkách let udělat,“ prohlásil Havlíček.

Evropská unie podle něj nevznikla jako nástroj pro posílení konkurenceschopnosti jednotlivých zemí, ale jako nástroj k zamezení případných půtek, aby se země cítily bezpečnější.

„Mně se také nelíbí celá řada regulací, také se mi nelíbí, že nás někdo ovlivňuje, ale raději se nechám ovlivňovat nejvyspělejší částí světa než být sám pěšák v poli a dostat se na úroveň zranitelnosti ala Ukrajina,“ dodal.

I Británie už sčítá ztráty, zmínil Havlíček

Před necelými dvěma roky si odhlasovala Velká Británie, že z evropského spolku odejde. S brexitem by ale českou situaci Havlíček vůbec nesrovnával.