Čtyřicátník, vyučený, bez práce už 641 dní. Podívejte se, jak vypadá typický nezaměstnaný

Méně nezaměstnaných, méně práce pro úředníky?

Podle generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové ale současná nízká nezaměstnanost rozhodně neznamená pro zaměstnance úřadu méně práce. Naopak to podle ní klade ještě větší důraz na individuální práci s klientem. Na trhu už totiž nezbývá mnoho vhodných uchazečů o práci, které firmy hledají. Takže buď se musí spokojit s tím, co se nabízí, nebo naopak se snažit, aby se uchazeč naučil to, co bude pro svou práci potřebovat dříve, než nastoupí.