Českou oblohu loni látalo rekordních 853 tisíc letadel. Provoz bude dál houstnout

„V letních měsících jsme už často na doraz,“ poznamenal generální ředitel Řízení letového provozu Jan Klas v pořadu 90' ČT24. Narážel tak na limity v počtech dispečerů. „Nárůsty jsme v posledních letech měli enormní. Často to bylo i díky tomu, že někteří naši sousedé nezvládali nebo nebyli cenově výhodní jako my,“ dodal Klas.

„Pokud máme do budoucna zvládnout zásadní nárůsty, které nás čekají, bude třeba kvalitativních změn v organizaci vzdušného prostoru,“ přiblížil. Tuzemský vzdušný prostor je organizován v rámci národních hranic a Klas si myslí, že aby zvládli další nárůsty, bude potřeba národní hranice odbourat. „Vytvářet větší celky, v rámci kterých se mnohem lépe vzdušný prostor organizuje,“ poznamenal.

O dalším houstnutí provozu svědčí, že aerolinky na celém světě si do sedmi let chtějí pořídit dalších osm tisíc letadel za víc než bilion dolarů. Výjimkou nejsou ani české firmy. V uplynulém týdnu do Prahy dorazil vůbec poprvé nový Boeing Max 8. A dalších 38 strojů posílí flotilu Travel Service do tří let. Další stroje by měly dorazit i do Českých aerolinií.

Pražské letiště po modernizaci odbaví až 21 milionů lidí ročně

Jak ve vzdušném prostoru přibývá letadel, přibývá i pasažérů. Jen loni na letišti Václava Havla v Praze odbavili téměř 15,5 milionu cestujících. Letos by jich mělo být o dva miliony víc. I proto se letiště rozšiřuje. Přibude nová ranvej a v terminálech se objeví nové technologie.