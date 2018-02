Pětina vietnamských obchodů neužívá EET. Problémy jsou hlavně ve velkých městech

Do EET je v současnosti zapojeno zhruba 160 000 podnikatelů, kteří do prosince 2017 zaevidovali okolo 3,5 miliardy tržeb. Podle Finanční a celní správy přinesla evidence od ledna do konce září 2017 jen na dani z přidané hodnoty do rozpočtu navíc 3,2 miliardy korun a za celý rok to může být až přes pět miliard korun. Celkový přínos EET pro všechny daňové příjmy je MF odhadován na 18 miliard korun při plném náběhu systému.