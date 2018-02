Laos, Kuba, Ukrajina. Čeští exportéři mají čím dál větší zájem o rizikové země

Mezi nejvíce riziková teritoria, do kterých státní EGAP může pojišťovat vývoz, patří země zařazené OECD do kategorií 6 a 7. Z těchto zemí české firmy vyvážejí například na Kubu, kam mířily potraviny či náhradní díly do strojních zařízení, dále na Ukrajinu nebo do Laosu.

V Laosu podpořil EGAP například modernizaci a rozšíření vojenské nemocnice. Objem pojištěného exportu na Kubu meziročně vzrostl o 70 procent, na Ukrajinu téměř o polovinu.

„Jednou z hlavních rolí EGAP je podporovat české firmy v zemích, které jsou pro komerční pojišťovny příliš rizikové. To je důvod, proč se v takovýchto případech obracejí vývozci na nás. A pokud dostaneme na stůl projekt, který má smysl, tak jej rádi pojistíme,“ uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka.