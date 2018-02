Nezaměstnanost v lednu mírně stoupla na 3,9 procenta, podle analytiků však brzy zase klesne

Současný nezaměstnaný = nedostatkové zboží?

Česko není však v této situaci samotné. I v Německu je zaměstnanost nejvyšší od dob sjednocení země a podle Zamrazilové to německé firmy řeší právě zaváděním automatizace, robotizace nebo nových technologií. „A přitom nezaměstnanost neroste. Čili jako by to vyvracelo hypotézu, že všechny modernizační procesy budou snižovat počet pracovních míst v ekonomice, protože některá samozřejmě zaniknou, ale zase vznikají nová. A v Německu to vypadá tak, že těch nových vzniká víc, než jich zaniká,“ konstatuje Zamrazilová.