Automobilový sektor podržel loni růst tuzemského průmyslu. Letos se čeká oslabení

K meziročnímu růstu průmyslové produkce v posledním loňském měsíci pomohla zejména automobilová produkce, výroba elektrických zařízení a kovovýroba. Snížila se ale produkce u výroby kovů a slévárenství nebo u výroby ostatních dopravních prostředků.

„V současnosti má český průmysl výhodu nízkých mzdových nákladů proti zemím v západní Evropě. Tato výhoda se s rostoucími mzdami bude postupně vytrácet,“ řekl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Seidler pak čeká, že výkon průmyslu ovlivní zpomalení automobilového sektoru, jehož dvouciferný růst se podle něj patrně chýlí ke konci, ačkoli výroba by měla zůstat nadále velmi silná. „Takže předpokládáme, že po téměř šestiprocentním růstu průmyslu v roce 2017 bude jeho celková dynamika v letošním roce mírně slabší, a to kolem 3,5 procenta,“ doplnil.

Analytik Raiffeisenbank František Táborský míní, že největší výzvou pro průmysl v tomto roce bude postupný nástup nových technologií, a to hlavně v automobilovém průmyslu. „Pokud by místní automobilky nestíhaly světový trend elektrifikace, silně by to zasáhlo celou ekonomiku,“ vysvětli. Pro příští rok očekává růst průmyslu na čtyřech procentech.

Stavebních povolení bylo loni o procento víc

Stavební produkce v roce 2017 bez očištění o vliv nižšího počtu pracovních dnů meziročně stoupla o 1,7 procenta. „Za celý rok 2017 jsme zaznamenali mírný růst stavební produkce, růst hodnoty nových zakázek i výrazný růst orientační hodnoty vydaných stavebních povolení. Rostl také počet zahájených i dokončených bytů,“ zhodnotila zveřejněné výsledky Petra Cuřínová z oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Pozemní stavitelství loni meziročně vzrostlo o pět procent. Produkce inženýrského stavitelství naopak o 5,7 procenta klesla.

Stavebnictví vzrostlo v roce 2017 o 2,1 % (bez očištění o 1,7 %).

Stavební úřady vydaly meziročně o 1,0 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota vzrostla o 24,1 %. Bylo zahájeno o 15,8 % bytů více, dokončených bylo o 4,6 % více.https://t.co/R4peD0mr5F pic.twitter.com/i81uc3IWss — ČSÚ (@statistickyurad) February 6, 2018

Úřady loni vydaly 84 164 stavebních povolení, což bylo o procento více než o rok dřív. Orientační hodnota těchto staveb byla 352,9 miliardy korun, a v porovnání s rokem 2016 se tak zvýšila skoro o čtvrtinu.

Počet zahájených bytů se loni zvýšil o 15,8 procenta na 31 521. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 17,7 procenta, v bytových domech byl růst dokonce o 23,4 procenta.

Počet dokončených bytů se loni meziročně zvýšil o 4,6 procenta na 28 575 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,2 procenta, v bytových domech o tři procenta.

Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví zveřejněná čísla nesvědčí o výrazném zlepšení v oboru. Nepříznivá situace se podle prezidenta svazu Václava Matyáše projevuje i ve vývoji zaměstnanosti ve stavebnictví, kde pokračuje dlouhodobý pokles počtu zaměstnanců.

„Po dvou silnějších měsících tedy padla naděje na výraznější obrat v oboru,“ zhodnotil prosincová čísla hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Stavebnictví podle něj propáslo šanci přestat být stagnujícím odvětvím a jeho příspěvek k celkovému růstu ekonomiky zůstal mizivý.