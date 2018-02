Odbory budou letos chtít další růst platů pro veřejný sektor

Loni odbory začaly s tehdejší vládou Bohuslava Sobotky (ČSSD) o růstu platů jednat na konci dubna. Letos by k jednacímu stolu předáci chtěli s ministry zasednout ještě dřív, a to už na přelomu března a dubna. Své požadavky chtějí prosazovat do střednědobého rámce rozpočtu. Zahájení jednání bude záviset na vzniku nové vlády, dodal Středula.

Dostat platy na 130 procent průměrné mzdy v roce 2020

Školské odbory požadují, aby v roce 2020 výdělek učitelů dosahoval 130 procent průměrné mzdy, která v Česku za tři roky bude. Svůj záměr podpořily peticí za kvalitní vzdělávání, kterou podepsalo 23 tisíc lidí. Podle Středuly premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) odborářům odepsal. Slibuje kantorům v roce 2021 plat 46 tisíc korun a nepedagogickým pracovníkům 22 700 korun, upřesnil šéf ČMKOS.

Dodal, že pokud se částka na takové přidání nepromítne do střednědobého rámce rozpočtu a do rozpočtů pro jednotlivé roky, nedá se slibům věřit.

Podle informačního systému o průměrném výdělku loni ve třetím čtvrtletí ve veřejném sektoru pracovalo 680 800 lidí. Průměrný plat dosahoval 30 837 korun, meziročně se zvýšil o 7,8 procenta. Polovina lidí vydělávala víc než 28 958 korun hrubého měsíčně.