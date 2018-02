Sílící koruna otestuje české exportéry. Ekonomové varují, že automobilkám dochází dech

Celková konkurenceschopnost českých exportérů je podle Křečka stále na vysoké úrovni a tuzemské produkty si uchovávají dobrou prodejnost na zahraničních trzích. „Firmy, které budou investovat do inovací a budou optimalizovat svou výrobu, se nemusí obávat odbytu. Problémy však mohou nastávat u montoven s nízkou přidanou hodnotou, které se musí vyrovnávat se silnější korunou i rostoucí cenou práce,“ zmínil.

„Česká národní banka oproti Evropské centrální bance již začala zvyšovat úrokové sazby. To vyvolává tlak na další posilování koruny vůči euru, ale i dalším zahraničním měnám. Tato situace je nepříjemná pro exportéry, kterým se kvůli silnému kurzu snižují marže. Řada z nich se proti kurzovému riziku pojišťuje, ale tyto pojistky jsou čím dál tím dražší,“ doplnil hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Rostoucí mzdy, které zvyšují kupní sílu Čechů, pak pomáhají jak tuzemským, tak zahraničním firmám. „Rostoucí spotřeba do budoucna umožní navyšování dovozu do České republiky, a to i v sortimentu luxusního zboží. Se sílící korunou budou dovozy stále levnější,“ upozornil Křeček.

Nástrahy vývoje české měny vidí i exportéři

Ani samotní exportéři neočekávají, že by tempo růstu vývozu mělo být závratné, důvodem je podle Asociace exportérů právě kurz koruny, který byl ještě před rokem na 27 korunách za euro kvůli intervencím ČNB, ale od uvolnění se dostala už na 25,20 koruny za euro. Centrální banka odhaduje, že v průměru bude letos kurz na 24,90 koruny za euro.

„V tomto směru nesdílíme optimismus ČNB, co se týče predikovaného kurzu koruny vůči euru. Náš odhad na rok 2018 je pesimističtější a počítáme s posílením do sedmi procent v roce 2018 a s dalším posílením v roce 2019 o 3,3 procenta,“ uvedl místopředseda Asociace exportérů

Otto Daněk.