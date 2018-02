Exportéři měli loni rekordní rok. Dovoz však rostl víc než vývoz

Zásadní vliv na vývoz má export motorových vozidel, jeho podíl za rok 2017 dosáhl 28,6 procenta. „Tento podíl se postupně zvyšuje, v roce 2014 činil 22,8 procenta, v roce 2011 pak ,pouhých‘ 20 procent,“ uvedl Seidler.

V prosinci klesá exportní aktivita

V samotném prosinci 2017 dosáhl zahraniční obchod schodku, a to 2,2 miliardy korun. „Pro trh to bylo příjemné překvapení. Počítalo se s více než šestimiliardovým schodkem. I tak se znovu projevilo, že v závěru posledních let končí vždy obchodní bilance v minusu,“ uvedl analytik Next Finance Jiří Cihlář.

„Vlivem svátků a dovolených klesá výroba a tím i exportní aktivita,“ podotkl Zeisel. „V prosinci zahraničnímu obchodu pomáhaly hlavě vývozy aut. To potvrzují i statistiky sdružení výrobců automobilů. Přidávají se i vývozy strojů a zařízení, které jsou podporovány větší chutí investovat nejenom doma, ale i v zahraničí,“ dodal.

Negativní vliv na prosincové výsledky zahraničního obchodu mělo prohloubení deficitu s kovy, koksem a rafinovanými ropnými produkty. Horší byla také bilance v oblasti zemědělských produktů.

„Česká republika má příznivou bilanci zahraničního obchodu se státy Evropské unie. Jen v prosinci loňského roku jsme na tomto trhu dosáhli přebytku 35,9 miliardy korun. Oproti tomu se státy mimo EU jsme dosáhli schodku 36,4 miliardy korun,“ uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Podle něj jsou české výrobky v EU konkurenceschopné i při posilování koruny vůči euru.

Závislost české ekonomiky na evropském trhu je nicméně příliš silná, upozorňuje. „Do budoucna bychom měli více diverzifikovat náš zahraniční obchod, tak abychom byli odolnější v případě propuknutí lokálních hospodářských krizí,“ řekl Křeček.

Rekordní export přesáhl čtyři biliardy

V přeshraničním pojetí loni český export poprvé překonal čtyřbilionovou hranici – meziročně se zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více – ovšem celková hodnota vývozu do Německa činí 1,38 bilionu, zatímco u Číny je to 56 miliard.

Podíl českého exportu do EU zůstal na úrovni 83,7 procenta. Z hlavních exportních destinací se vývoz snížil pouze na Slovensko, a to o necelá dvě procenta na 324 miliard korun.