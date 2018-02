Lepší ceny dieslových ojetin kvůli zákazu vjezdu do center měst můžou lákat kupce. Ne každá koupě se však vyplatí

Neodborné zásahy do konstrukce, stočené najeté kilometry a exekuce jsou hlavními důvody, proč autobazary ročně odmítají vykoupit až dvě stě tisíc aut. U těch, která pak prodávají, garantují i jejich technický stav, historii, pojištění na skryté vady a certifikát legálního původu auta. Přesto některé případy, kdy zákazník reklamuje ojetý vůz, končí neúspěchem.

„Tady si myslím, že už se to trochu zlepšilo, než jako ze začátku, protože moje dcera, prodali jí tady auto – totální bouračka. Ve smlouvě měla, že bourané není. Jakmile odtud vyjedete, tak nemáte šanci,“ říká zákazník autobazaru. „Tam je potom problematické, jestli to je nebo není skrytá vada. I ten zákon to definuje dost vágně. Takže je nutné to řešit vždy konkrétně,“ vysvětluje výkonný ředitel Aureslab AAA-Auto Stanislav Gálik.

Problémové jsou koupě „z ruky“

Podobný servis při výkupu ale i prodeji aut nabízí i menší bazary. Každý kupující dostane smlouvu, servisní knížku, ale i historii najetých kilometrů. To vše v ceně. Za problémové však odborníci považují prodeje aut „z ruky“. Tam se každý kupující musí spolehnout na své schopnosti a možnosti.

Může volit například Cebii a ministerstvo dopravy. Obě jsou veřejně dostupné. U Cebie jde ale o placenou službu. V loni ji přesto vyžilo přes milion tři sta tisíc lidí. „Zhruba 35 až 40 procent vozidel, která my prověřujeme, vykazuje poměrně výrazné závady. Je to nejčastěji stočený stav tachometru,“ vysvětluje ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.