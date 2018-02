Fed povede vůbec poprvé neekonom. Powell vystřídá Yellenovou, čeká se podobný kurz

V čele Fedu je sedmičlenná Rada guvernérů, která schvaluje změny v diskontních sazbách a požadavcích na rezervy a řídí regulační operace. Její členy jmenuje prezident se souhlasem Senátu na 14 let. Předsedu Rady potvrzuje prezident na čtyřleté období.

Fed tvoří 12 regionálních soukromých bank působících na vymezeném území: Boston, New York, Filadelfie, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas a San Francisco.

Analytici očekávají, že Powell zajistí kontinuitu měnové politiky, protože zastává podobné názory jako odcházející Yellenová. Té americký prezident Donald Trump funkční období o další čtyři roky neprodloužil, přestože se jí za její výkon funkce, v níž nahradila Bena Bernankeho, dostávalo širokého uznání.

Čtyřiašedesátiletý Powell byl pět a půl roku členem Rady guvernérů Fedu. Vzděláním je právník a pracoval jako investiční bankéř. Očekává se, že bude ve vztahu k úrokovým sazbám podobně opatrný jako jeho předchůdkyně.

Nicméně v listopadu 2017 při vystoupení před bankovním výborem Senátu Powell například uvedl, že očekává další růst úrokových sazeb ve Spojených státech. Centrální banka si ale podle něj musí zachovat schopnost přizpůsobit svou měnovou politiku vývoji ekonomiky. Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka by tak změna v čele Fedu mohla zbrzdit růst úrokových sazeb.

„Není žádným tajemstvím, že Donald Trump se rozhodl pro expanzivní hospodářskou politiku. Ta je ve fiskální oblasti činěna prostřednictvím snižování daní bez vytváření úspor ve federálním rozpočtu. Stimulace ekonomiky by však nemusela probíhat jen skrze rozpočet. Změny mohou nastat i v monetární politice. Rostoucí americký dluh by mohl být snižován skrze inflaci. Zároveň by se mohl zpomalit růst úrokových sazeb, který prodražuje financování dluhů,“ vysvětlil Křeček.