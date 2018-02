Potraviny různé kvality ve stejném obalu? Budou zřejmě nekalou praktikou

Podle eurokomisařky jsou častou argumentací výrobců různé chuťové preference v jednotlivých státech EU. To ale podle ní může být abstraktní pojem. Pokud výrobce, jako příklad uvedla Coca-Colu, prokáže, že provedl rozsáhlé testování chuťových preferencí, bude moci mít rozdílné složení i nadále.

„V dubnu bude Komise schvalovat nový seznam nelegálních praktik,“ uvedla na pátečním brífinku Jourová. Na seznamu by se měla objevit právě odlišná kvalita potravin.

Po vytvoření metodiky by měly začít intenzivnější kontroly ze strany členských států. České ministerstvo zemědělství na ně má letos vyhrazen milion korun, dodal ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO).

Agresivní praktika. Praktika je agresivní tehdy, když na zákazníka podnikatel vyvíjí nátlak, obtěžuje ho nebo k něčemu nutí a to celé směřuje k tomu, aby si koupil určitou věc nebo objednal službu. Nátlak musí být takové intenzity, že výrazně zhorší (nebo může zhoršit) schopnost svobodně se rozhodnout v dané věci.

Klamavá praktika . Je to taková praktika, kdy podnikatel uvede nepravdivou informaci a ta má (nebo může mít) vliv na rozhodnutí spotřebitele o koupi zboží.

Například pokud podnikatel jako přednost své nabídky vyzdvihuje práva, která spotřebiteli vyplývají přímo ze zákona (například možnost vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu u smluv uzavřených přes internet), dopustí se nekalé praktiky.

Řetězec Globus sdělil, že označení privátních značek v Česku ponesou pouze výrobky, které jsou identické s německými. Dokončení změny sortimentu by mělo být hotové v červnu.

„Produkty dodavatelů, které nesou označení privátních značek Globusu, podléhají ještě zevrubnějšímu drobnohledu, než je běžné. Počet kontrol i náklady na testování a celkový dohled nad kvalitou výrobků řetězec zdvojnásobil,“ řekla mluvčí Pavla Hobíková. Globus má nyní pod privátní značkou 667 výrobků, z toho u 402 je stejné složení i výrobce jako v Německu.

Rozdílná kvalita potravin

O dvojí kvalitě potravin již několik let hovoří zejména zástupci států visegrádské čtyřky. Diskuse se loni dostala i na zasedání nejvyšších představitelů Evropské unie. Dvojí kvalitu potravin vyzkoušeli v praxi i redaktoři České televize. Ve dvou zemích, v Belgii a v Česku, vyzkoušeli stejné zboží.

Fanta Pomerančová

V Belgii je slazená cukrem a je v ní 6 procent ovocné složky. V Česku má ten samý nápoj jen 5 procent pomerančové šťávy a jako sladidlo je použit fruktózo-glukózový sirup.

Lískooříšková pomazánka Nuttela

Ta zakoupená v Belgii má podíl sušeného mléka 8,7 procenta. Složení té samé pomazánky zakoupené v Česku se liší. Obsahuje méně mléka, 6,6 procenta.

Rybí prsty

V Belgii obsahují 65 procent rybího masa. Stejný výrobek, který je k dostání v Česku, obsahuje masa méně, konkrétně 58 procent tresky pestré.

Dotčené výrobce požádali redaktoři o vysvětlení rozdílné receptury. Ferrero (výrobce Nutelly) nereagovalo, společnost Igló (rybí prsty) nemá v Česku zastoupení. Většinou ale výrobci argumentují podobně jako společnost Coca-Cola (výrobce Fanty). Ta odkazuje na různou místní dostupnost ingrediencí, rozdíly v zákonech nebo v tom, co lidem chutná (místní chuťové preference). To může podle společnosti ovlivnit třeba výběr sladidla.

Stejná kvalita pro všechny by ale podle Unie neměla ve výsledku znamenat unifikaci. Tedy, že by Unie zavedla plošné standardy na výrobky. Ale prostě jenom to, aby všichni zákazníci měli přístup ke stejné kvalitě.

Důkazů o dvojí kvalitě je dost

Důkazy o dvojí kvalitě potravin tvářící se přitom naprosto stejně přinesly i výzkumy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Například z posledního průzkumu loni v říjnu vyplynulo, že z 21 testovaných dětských výživ, krmiv pro domácí zvířata a privátních výrobků obchodních řetězců prodávaných v podobném obalu v Německu, Rakousku, Česku, Slovensku a Maďarsku, jich bylo stejných pouze sedm. Tři výrobky byly odlišné jen mírně, 11 jich bylo jiných.

Výsledky říjnového průzkumu jsou zde: