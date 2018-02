Hermelín opouští Sedlčany. Tradice končí, sýrárna stěhuje celou produkci na Vysočinu

Do českého mlékárenství přišla francouzská rodinná firma, založená v polovině 50. let, na přelomu let 1993 a 1994, kdy získala majoritu v Pribině Přibyslav. O dva roky později vstoupila do tehdejších Povltavských mlékáren Sedlčany, v roce 1999 přibyla mlékárna TPK Hodonín a tavírna sýrů ve Velkém Valtinově. Kromě toho působí společnost také v Liptovském Mikuláši na Slovensku.