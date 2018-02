Za obyčejný dopis lidé zaplatí 19 korun. Před deseti lety stál polovinu

U balíků Do ruky a Na poštu zůstaly stejné ceny v nejnižší kategorii do dvou kg, pro těžší zásilky se sníží počet hmotnostních kategorií. Zatímco do zhruba deseti kg po tomto kroku zásilky mírně zlevnily, balíky o vyšší hmotnosti podražily. Například poslání desetikilového balíku Do ruky vyjde nyní nově na 163 korun, což je o sedm korun méně než dříve, balík o hmotnosti 20 kg naopak podražil o 39 Kč na 247 korun.

Pošta naposled zvyšovala cenu známky pro vnitrostátní doručování v roce 2016.