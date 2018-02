Průměrný kurz bude letos 24,90 koruny za euro, očekává ČNB. Příští rok má dál posílit

Odhad kurzu je podmíněn přijatými předpoklady prognózy, včetně výhledů zahraničního vývoje, upozornil šéf ČNB Jiří Rusnok. Dodal, že příchod neočekávaných šoků může vychylovat skutečný vývoj kurzu od prognózy, a to někdy i výrazně.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že tímto krokem chce ČNB trhu poskytnout více informací o zamýšleném utahování měnové politiky. Pokud by totiž koruna v realitě neposilovala tolik, jak centrální banka přepokládá, byl by to pro trh signál, že centrální banka může zvyšovat úrokové sazby rychleji, než čeká její prognóza, a naopak.

Česká měna posilovala již před aktuálním rozhodnutím České národní banky o nastavení úrokových sazeb. Před polednem se obchodovala za 25,22 koruny za euro, a byla tak nejsilnější od února 2013. Kolem 14:00 se obchodovala koruna slabší kolem 25,26 koruny za euro. Během brífinku guvernéra ČNB ale začala znovu posilovat. Večer pak uzavírala až na 25,17 korunách za euro (tak silná byla naposledy v roce 2012). „Dosažení 25korunové hladiny se dočkáme už během pár týdnů,“ odhadla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Vůči dolaru byla koruna s kurzem 20,18 Kč/USD nejpevnější od léta 2014.