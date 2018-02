Stát začátkem roku hospodařil s přebytkem 26,5 miliardy korun. Pomohly mu evropské fondy

Pokud by bylo hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o evropské prostředky, skončilo by za leden přebytkem ve výši pěti miliard. Ve stejném období roku 2017 by takto očištěný výsledek představoval přebytek ve výši 2,9 miliardy korun.

Celkové výdaje rozpočtu stouply o 8,9 procenta na 105,7 miliardy korun. Relativně vysoký meziroční růst podle ministerstva ovlivnily hlavně transfery obcím a krajům podle zákona o sociálních službách, které byly vyšší o 3,3 miliardy korun, dotace na přímé náklady základních a středních škol a také transfery SZIF. Celkové příjmy se zvýšily o 24,5 procenta na 132,1 miliardy korun.

Inkaso DPH ve srovnání s loňským lednem stouplo o osm procent na 31,5 miliardy korun. „Negativně se do výběru DPH projeví v roce 2018 celoroční dopad přesunu novin a časopisů do druhé snížené sazby, který způsobí snížení inkasa o 0,5 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů. Negativní vliv bude mít také změna režimu DPH u provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, kterým nově vznikl nárok na odpočet,“ uvedlo ministerstvo.

Na spotřební dani stát vybral v lednu o 7,1 procenta více, celkem 13,4 miliardy korun. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení stouply o 8,8 procenta na 39,9 miliardy Kč. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků stouplo o pětinu na pět miliard korun.

Nejvíc peněz jde na sociální dávky

Nejvíce peněz v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládáno na sociální dávky. Ke konci ledna bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 45,8 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 3,5 procenta. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 4,8 procenta.

Schválený státní rozpočet na loňský rok počítal s deficitem 60 miliard Kč, skutečný schodek za celý rok 2017 činil 6,2 miliardy korun. Pro letošek je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun.