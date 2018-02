ČNB přibrzďuje ekonomiku. Zvýšila úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu

„Počítejme s tím, že koruna bude (k euru) dlouhodobě posilovat. Myslím si, že jedno až dvě procenta ročně,“ řekl v novém pořadu Byznys ČT24 bývalý pověřený guvernér České národní banky Pavel Kysilka. Bude to podle něj kopírovat lepší produktivitu české ekonomiky oproti produktivitě eurozóny.

Ve vztahu rozhodování centrálních bankéřů a dopadu na firmy (exportéry) připomněl pravidlo, že pokud bude koruna posilovat silněji, tak samozřejmě bude nižší inflace. A naopak, když by koruna neposilovala, tak by to firmy schytaly z druhé strany, tedy ze strany inflace.