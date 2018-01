Dvojí kvalita potravin? Brusel slibuje vysoké pokuty

O dvojí kvalitě potravin již několik let hovoří zejména zástupci států visegrádské čtyřky. Diskuse se loni dostala i na zasedání nejvyšších představitelů Evropské unie.

Nová opatření mají v praxi znamenat, že třeba česká obchodní inspekce dostane jasná pravidla, jak takové výrobce trestat, aby dvojí kvalita z trhu zmizela. „Abychom už koncem roku viděli výsledky, že skutečně ti výrobci jsou pod takový tlakem a pod hrozbou sankce, že budou ty receptury měnit rychleji.“

Jejich dosavadní postup – různá kvalita pod stejnou značkou bez objektivního důvodu – považuje Jourová za neférovou obchodní praktiku.

Zaznívají i další návrhy, jak dvojí kvalitu řešit. Například vznikem dobrovolného elektronického registru, do kterého by výrobci vkládali informace o svých produktech – nemuseli by je pak dávat na etikety potravin. Hovoří se také o možnosti kolektivní žaloby. Tedy, že sami zákazníci budou moci producenta dvojí kvality kolektivně zažalovat.

Napomoci řešení by mohly také značky kvality, jako je například česká cechovní norma, kterou se snaží uplatňovat na trhu Potravinářská komora ČR. Výrobky, které ji splňují, musí být nadstandardní.

Rozdílná kvalita potravin v Belgii a v Česku

Dvojí kvalitu potravin vyzkoušeli v praxi i redaktoři České televize. Ve dvou zemích, v Belgii a v Česku, vyzkoušeli stejné zboží.

Fanta Pomerančová

V Belgii je slazená cukrem a je v ní 6 procent ovocné složky. V Česku má ten samý nápoj jen 5 procent pomerančové šťávy a jako sladidlo je použit fruktózo-glukózový sirup.

Lískooříšková pomazánka Nuttela

Ta zakoupená v Belgii má podíl sušeného mléka 8,7 procenta. Složení té samé pomazánky zakoupené v Česku se liší. Obsahuje méně mléka, 6,6 procenta.

Rybí prsty

V Belgii obsahují 65 procent rybího masa. Stejný výrobek, který je k dostání v Česku, obsahuje masa méně, konkrétně 58 procent tresky pestré.

Dotčené výrobce požádali redaktoři o vysvětlení rozdílné receptury. Ferrero (výrobce Nutelly) nereagovalo, společnost Igló (rybí prsty) nemá v Česku zastoupení. Většinou ale výrobci argumentují podobně jako společnost Coca-Cola (výrobce Fanty).

Ta odkazuje na různou místní dostupnost ingrediencí, rozdíly v zákonech nebo v tom, co lidem chutná (místní chuťové preference). To může podle společnosti ovlivnit třeba výběr sladidla.

Stejná kvalita pro všechny by ale podle Unie neměla ve výsledku znamenat unifikaci. Tedy, že by Unie zavedla plošné standardy na výrobky. Ale prostě jenom to, aby všichni zákazníci měli přístup ke stejné kvalitě.