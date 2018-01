Produkce hovězího a vepřového masa v Česku loni klesla, u drůbežího stoupla

Mluvčí Agrární komory Jiří Felčárek uvedl, že „obecný pokles produkce a jen mírný růst cen zároveň není pro živočišná odvětví do dalších období příliš motivační a nutno dodat, že nebýt v této situaci národních podpor do sektorů skotu, prasat a drůbeže, byl by propad výroby zřejmě ještě hlubší“. Podle něj by tak měla být úroveň dotací udržena, navíc by se měla sjednotit v rámci států Evropské unie.

Ani podle Potravinářské komory nejsou loňské výsledky pozitivní zprávou, zejména kvůli snižování produkce vepřového a hovězího masa. „To je alarmující nejen z pohledu udržení živočišné výroby v ČR, ale také z pohledu potravinářského sektoru, protože je čím dál obtížnější pro zpracovatele nakoupit na trhu maso českého původu a je nutnost ho dovážet, aby se zde výroba masa a masných výrobků vůbec udržela,“ sdělila mluvčí komory Dana Večeřová.