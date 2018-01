ČNB zřejmě zvedne úrokové sazby, investoři budou pozorně sledovat korunu, míní analytici

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek zřejmě zvýší úrokové sazby a následně poprvé od zahájení intervencí v roce 2013 zveřejní i odhadovaný kurz koruny vůči euru. Investoři jsou ve střehu. Pokud by koruna neposilovala tolik, jak ČNB přepokládá, byl by to pro trh signál, že centrální banka může zvyšovat úrokové sazby rychleji, než čeká její prognóza. Tématu se bude ve čtvrtek od 21 hodin věnovat také nový pořad – Byznys ČT24.