Volkswagen přišel o primát. Aliance Renault-Nissan prodala loni nejvíc osobních aut

Koncern Volkswagen zahrnuje kromě hlavní značky VW také řadu dalších značek, například Audi, Porsche či Seat. Jeho součástí je rovněž mladoboleslavská Škoda Auto.

Japonská automobilka Toyota Motor Corp, které v roce 2016 patřilo druhé místo, oznámila loňský prodej ve výši 10,2 milionu vozů.

Agentura připomíná, že mnoho automobilek se snaží zvýšit své prodeje, aby dosáhly úspory z rozsahu a snížily náklady. Firmy k tomu nutí nezbytnost rostoucích investic do automobilových technologií příští generace, jako jsou například elektromobily, samořídící vozy a nové typy mobilních služeb.

Šéf Renaultu-Nissanu Carlos Ghosn slíbil zvýšit do roku 2022 prodej až na 14 milionů vozů. To by mělo pomoci uspořit až 10 miliard eur.