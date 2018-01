Obnovuje se prosperující Amerika, řekl Trump v Davosu. Pozval do USA investory

Americký prezident Donald Trump v projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu řekl, že bude Ameriku vždy stavět na první místo. To ale podle něj neznamená, že by měla Amerika zůstat sama. Podle Trumpa je teď výhodné v Americe znovu investovat, mimo jiné díky reformě daní, kterou prosadil. Trump vyzdvihl i výsledky, jichž americká ekonomika dosáhla během prvního roku, co je Trump ve funkci prezidenta.