Karlovarský kraj se chystá na budoucí polygon BMW. Zaplatí inženýrské sítě a silniční spojení

„Tady jsme našli ty nejlepší podmínky, protože jde o velké území, které není zalesněné. Nemusíme příliš kácet stromy, nežije tam moc zvěře a to životní prostředí je pro nás důležité,“ řekl vedoucí projektu BMW Mnichov Johannes Maierhofer.

Plně automatizovaná auta mají v budoucnu zvýšit bezpečnost a komfort cestování. Na sokolovském polygonu budou zkoušet různé situace, jako je jízda na dálnici a v křižovatkách, jízda na nezpevněném povrchu nebo bezpečné zastavení auta před náhlou překážkou.

„Budeme tady testovat kompletní programy pro nová vozidla, která za několik let přijdou na trh. Je to hlavně automatizovaná jízda a digitalizace. Co tu rozhodně dělat nebudeme, to jsou vysokorychlostní zkoušky,“ uvedl Maierhofer.

BMW má v Evropě dvě testovací centra. Ta ale postupně zastarávají, proto potřebuje nové.

Šance pro lidi z regionu

Ve vývojovém centru dostanou šanci hlavně lidé z regionu a okolí. „Nebudeme z Německa brát žádné zaměstnance, přijde sem maximálně na dva roky několik specialistů z Mnichova, ale většinu míst se budeme snažit obsadit lidmi z tohoto regionu,“ přiblížil Maierhofer.