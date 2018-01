Babiš v Davosu: Klíčová rozhodnutí musí EU přijímat jednomyslně na úrovni premiérů

Aby byla Evropa silná, musí být podle něj trpělivá. Ukvapená rozhodnutí by nemusela být ku prospěchu Evropy, ale naopak by pro ni mohla znamenat riziko.

Evropští občané musejí vědět, kam Evropa směřuje. „A musíme je přesvědčit, aby s tímto směrem souhlasili. To se podle mého názoru nyní naneštěstí neděje,“ uvedl Babiš. Přivítal proto myšlenku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona týkající se občanských fór na téma budoucnosti Unie. „Měli bychom o tom diskutovat s našimi občany,“ uvedl. Česko přitom může stavět na svém dlouhodobém občanském a sociálním dialogu, dodal Babiš.

Babiš: Bez členských států to nepůjde

Unie podle českého premiéra nemůže vytvořit stabilní komunikační kanály se svými občany bez přispění členských států. „Unie nemůže mít legitimitu bez členských států, to je realita,“ konstatoval. Evropa musí být silná a jednotná a soustředit se na zachování a rozvíjení toho, co už dosáhla, míní. „Pojďme stavět na tom, co máme,“ uvedl Babiš.

Český předseda vlády poznamenal, že například otázka migračních kvót rozděluje členské státy už dva roky. „Přitom kdyby všechny státy přijaly migranty podle kvót, vyřešilo by to pouze dvě procenta migračního tlaku. A kvůli dvěma procentům dáváme evropský projekt v sázku. To je bláznovství!“ prohlásil Babiš. Nikdo podle něj nechce v Evropě blokovat smysluplná rozhodnutí.

Mayová varovala před protekcionismem

Na světovém ekonomickém fóru promluvila k lídrům světového obchodu také britská premiérka Theresa Mayová. Podle ní musí Světová obchodní organizace pokračovat ve svých reformách. Byznysmeny vyzvala, aby zůstali věrni otevřenému trhu, a varovala před protekcionismem.

Mayová se také setkala s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který má na fóru promluvit v pátek. Při příletu do švýcarského horského letoviska Trump novinářům řekl, že přijíždí „s poselstvím míru a prosperity“. Podle agentury AP diskutoval Trump s britskou premiérkou o situaci v Sýrii, o deklarovaném záměru Bílého domu vypovědět jadernou smlouvu s Íránem a o severokorejské jaderné hrozbě.

„Viděli jsme důležitý pokrok v oblasti světového trhu. Británie zůstává vůdčím aktérem dalších obchodních dohod – například s Kanadou nebo Japonskem. Skupina zemí G20 se zavázala navýšit kapacity v oceli a Světová obchodní organizace pokročila s vícestrannou dohodou o digitálním obchodování. A Velká Británie bude vždy obhajovat volný obchod,“ uvedla rovněž Mayová.