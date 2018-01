Na opravy dálnic i mostů v USA má podle Trumpa jít 1,7 bilionu dolarů

V příštích deseti letech by investice do infrastruktury v USA měly dosáhnout 1,7 bilionu dolarů (téměř 35 bilionů korun), zvýšil odhadovaný objem americký prezident Donald Trump. Plán, který by měl zahrnovat investice na federální i lokální úrovni, Trump původně hodnotil na jeden bilion dolarů.