Některé pojistky mohou být neplatné. Arbitr upozornil na právní vadu, může jít o precedent

Daňová poradkyně Irena Kemény upozornila na to, že problém by se netýkal pouze vztahu pojišťovny s klienty, ale mohl by mít dopad i na státní rozpočet. Nastalo by to tehdy, pokud by klienti snižovali po dobu trvání pojistné smlouvy daňový základ o uhrazené pojistné, avšak soud by rozhodl o neplatnosti smlouvy. Obdobně by tomu bylo i s příspěvky zaměstnavatelů na tyto smlouvy zaměstnancům v rámci zaměstnaneckých benefitů, dodala.

„Nález finančního arbitra považujeme za velmi překvapivý s ohledem na dlouhodobý a jednoznačný trend soudního rozhodování ve prospěch platnosti smluv. Dovození neplatnosti by i s ohledem na jeho důsledky mělo být až krajním řešením ve výjimečných případech, o který však nejde,“ uvedla Eva Nováková z advokátní kanceláře JŠK.

V návaznosti na rozhodnutí finančního arbitra vyvstává podle Jana Dáni, advokáta zabývajícího se touto problematikou, řada otázek. Například není jasné, jak pojišťovna v budoucnu přistoupí k výplatě pojistných plnění u takových neplatných pojistných smluv. Stejně tak je otázkou, jak pojišťovna zareaguje na pravomocné rozhodnutí finančního arbitra u dosud běžících smluv, tedy zda bude nadále od klientů inkasovat pojistné na dotčených smlouvách.

Rozhodnutí arbitra podléhá soudnímu přezkumu, uvedla k tomu Česká národní banka, která je regulátorem trhu. Podle mluvčího Marka Zemana centrální banka nezasahuje do soukromoprávních sporů mezi pojišťovnou a klienty, respektive nerozhoduje o platnosti či neplatnosti pojistné smlouvy.