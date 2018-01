Izolace není cestou vpřed, prohlásila v Davosu Merkelová

Mezinárodní společenství kancléřka ujistila, že Německo chce být i navzdory aktuálním problémům kolem vzniku nové vlády silným hráčem při řešení krizí. „Německo chce být zemí, která bude i v budoucnu přispívat ke společnému řešení problémů budoucnosti,“ uvedla Merkelová.

Ve svém projevu vyzvala předsedkyně německé vlády členské státy EU, aby ještě více spolupracovaly v zahraniční politice. Nutné je to podle ní především proto, že se velká část světových konfliktů odehrává „před našimi dveřmi“. Jako příklad uvedla válku v Sýrii, ve které EU podle ní nehrála prakticky žádnou roli.

Evropa by si podle Merkelové také neměla stěžovat, pokud některé země změní své daňové systémy, jako to před časem udělaly Spojené státy. Místo toho by měla odpovědět vlastními reformami.