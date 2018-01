Evropská komise dala výrobci čipů Qualcomm obří pokutu. Za dohodu s Applem má zaplatit téměř miliardu eur

„Platby nebyly jen snížením ceny – byly podmíněny tím, že Apple bude ve všech svých iPhonech a iPadech exkluzivně používat čipové sady pro základní pásmo od Qualcomm,“ vysvětlila komisařka. Výsledkem podle ní bylo, že konkurenční společnosti nemohly přes pět let na trhu efektivně soutěžit s pozicí Qualcommu, a to bez ohledu na kvalitu svých vlastních produktů.

997 milionů eur - leden 2018 - americkému výrobci čipů Qualcomm za to, že platil svému klíčovému zákazníkovi, společnosti Apple, miliardy dolarů za to, aby nenakupoval u konkurence. Zatím na počátku řízení.

1,06 miliardy eur – květen 2009 – americkému výrobci počítačových čipů Intel za to, že poskytoval výrobcům počítačů slevy za to, že omezovali používání čipů konkurenčního výrobce Advanced Micro Devices; pokuta potvrzena v roce 2014.

1,31 miliardy eur – prosinec 2013 (původně 1,71 miliardy eur) – britské Royal Bank of Scotland (RBS), americkým Citigroup a JPMorgan, německé Deutsche Bank, francouzské Société Générale a makléřské firmě RP Martin za manipulace s londýnskou úrokovou sazbou LIBOR a její obdobou pro eurozónu EURIBOR.

2,42 miliardy eur – červen 2017 – americký internetový gigant Google za zneužití dominantního postavení na trhu. Ve svém vyhledávači podle komise zvýhodňoval jiný vlastní produkt, a to službu pro porovnávání obchodních nabídek. Jde o nejvyšší pokutu pro jednotlivou firmu. Google se odvolal.

Dohodu s Applem, který je jeho klíčovým zákazníkem, uzavřel Qualcomm v roce 2011, o dva roky později byla prodloužena až do roku 2016. Podle Vestagerové by v jejím důsledku společnost Apple při přechodu k jinému dodavateli nejen přišla o faktickou slevu, ale také by musela část získaných peněz vrátit.

„O spolupráci s Applem přitom měl a má zájem právě Intel,“ uvedla komisařka. Této společnosti firma Apple začala některé zakázky zadávat až v roce 2016.

„Jinými slovy až ve chvíli, kdy dohoda končila a změna by Apple nestála tolik peněz,“ poznamenala Vestagerová. Ukazuje se podle ní, že postup Qualcommu byl rozhodující k uzavření trhu pro konkurenční výrobce. Pro zákazníky to znamenalo menší možnost výběru a nástupu inovací.