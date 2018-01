I přes propad koruny zájezdy nezlevňují. Možná za rok, vzkazují cestovky

Koruna sice posiluje, na ceně dovolených se však příliš zřejmě nepodepíše. Ceny zájezdů se v letošní sezoně v průměru pohybují na stejné úrovni jako v roce 2017, kanceláře mají totiž kontrakty nasmlouvané a často i zaplacené dlouho před zahájením sezony 2018. „Záleží to na konkrétní smlouvě, ale jsou i kapacity, za které se platí třeba i rok dopředu. Rozdělení splátek také záleží na konkrétním kontraktu,“ vysvětluje mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Sílící kurz koruny sice bude mít pozitivní vliv na ceny zájezdů, podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové to však nebude hned. A hlavně letos se už podle ní zdaleka nedá čekat tak prudké tempo posilování koruny jako loni.

„Takže je otázkou, zda na ten případný posun o 50 haléřů během půl roku má smysl spekulovat. Osobně bych se spíš klonila k tomu, že při načasování koupě dovolené zejména v eurových oblastech smysl spekulovat nemá,“ konstatuje Šichtařová.

Vyplatit by se ale mohla do jisté míry výměna peněz. Zde platí vyčkat a měnit až co nejpozději, až bude koruna ještě silnější. A to nejen k euru, ale i k dolaru.

Zájezdy stojí zhruba tolik co loni

Jak potvrzuje lektor Vysoké školy finanční a správní Aleš Krejčí, velké cestovní kanceláře podepisují smlouvy vždy již v srpnu předchozí rok, ty střední a menší pak v září a říjnu. A také podle něho bývá běžné, že platí předem zálohy.

Existují pak různé konkrétní možnosti, kdy například cestovní kancelář zaplatí ihned zálohy a má rezervován určitý počet míst. Nebo třeba jiný způsob, kdy se operátor zavazuje k tomu, že přiveze v sezoně určitý počet klientů a za to zaplatí předem určitou sumu peněz. „Pokud by to později nedodržel, hrozí mu vysoké sankce,“ upřesňuje Krejčí.

A podobný princip funguje třeba i u letenek. „Cestovní kanceláře čekají do října, listopadu, kdy bývá vypsán letový řád, pak teprve mohou dělat hromadné kalkulace. Provádějí je tedy na mnoho měsíců dopředu,“ dodává Krejčí.

„Posílení koruny, pokud se udrží, by se tak v cenách mohlo projevit spíše až v příštím roce,“ vysvětluje výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Tereza Picková.

Ceny dovolených tak bude nyní podle ní více ovlivňovat aktuální bezpečnostní situace a vyprodanost jednotlivých ubytovacích kapacit, případně letů. „Spíše než v ceně zájezdu se posílení koruny bude odrážet v nákupu dodatečných služeb, jako jsou třeba stravování nebo výlety přímo v destinaci,“ říká.

V Řecku a Španělsku, které zažívají turistický boom a nabídka ubytovacích kapacit se blíží limitu, naopak ale dochází k růstu cen ubytování. To potvrzuje i marketingový ředitel Exim Tours Stanislav Zíma. Podle něho pobyty zdražily kvůli zvýšenému zájmu ostatních trhů, zejména německého, britského nebo skandidávského.

V případě Řecka je nárůst až o dvacet procent, u Španělska či Mallorky o deset procent. Současná silnější koruna tak podle cestovek tento tlak alespoň částečně kompenzuje.

O něco levněji by ale přece jen mohly vyjít podzimní exotické zájezdy. Ty jsou totiž podle Krejčího většinou do destinací, kde se nakupuje za dolary. A americká měna vykazovala vůči koruně v porovnání s eurem mnohem rychlejší změny.

First minute výhodnější než last minute

Pokud tak chce nyní někdo koupit letní dovolenou levněji, spíše než na sílící kurz koruny by měl spoléhat podle odborníků na zájezdy koupené v režimu first minute, tedy mnoho měsíců před samotnou cestou.

Nejvíce objednávek cestovní kanceláře přijímají zejména v druhé polovině ledna, kdy dobíhá největší vlna slev a akčních nabídek. „Zdaleka tak neplatí předpoklad, že koupě zájezdu na poslední chvíli je cenově výhodnější,“ konstatuje Bezděk.

Důvodů pro tento trend je víc. „Nákup v předprodeji je skutečně výhodný, protože je spojen s benefity, kdy například děti jedou zdarma, dospělé osoby mají výrazné slevy, parkování na letišti v ceně a podobně,“ říká Bezděk.