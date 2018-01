Globalizace ztrácí přitažlivost, varoval na úvod ekonomického fóra v Davosu indický premiér

„Kdo by tušil, že ze Spojených států se stane největší kritik světového obchodu a naopak Čína bude jeho obhájcem?“ poznamenal v 90' ČT24 ekonom Tomáš Sedláček.

Objevily se obavy, že Trumpova přítomnost by mohla obnovit násilné protesty, jimž fórum čelilo začátkem tohoto století. Americký prezident by měl v pátek pronést závěrečnou řeč.

Vyjádřit se k tomu bude moct i americký prezident Donald Trump. Bude to poprvé od Billa Clintona v roce 2000, co se fóra zúčastní šéf Bílého domu. Mluvčí Donalda Trumpa uvedla, že prezident hodlá na fóru hájit právě svůj protekcionistický program „Amerika na prvním místě“.

Na bezpečnost bude letos dohlížet tisíc policistů , kterým by v případě potřeby mohlo pomáhat až pět tisíc vojáků .

„Nejfrekventovanější slovo na letošním Davosu je udržitelnost ekologická, ale i systematická, abychom nebyli příliš maničtí nebo naopak příliš depresivní. Témata jsou typu rovnost žen a mužů či snaha rozdělit se o lepší stránku globalizace i se zeměmi nebo jedinci, kteří neměli takové štěstí jako třeba severní polokoule. Už to není jeden vlčák vedle druhého, který se snaží maximalizovat svůj zisk na úkor druhého,“ přiblížil Sedláček.

V Davosu tentokrát nebude chybět zástupce nejvyšší české politiky. Premiér Andrej Babiš (ANO) tam chce navazovat politické kontakty a mimo jiné přesvědčovat, že migrační kvóty k přerozdělování uprchlíků jsou cestou do pekel.

Podle Sedláčka se Babiš v Davosu vystaví mezinárodní úrovni konkurence myšlenek. „Jestli k tomu Babiš nějakým zajímavým způsobem, který by byl konstruktivní, přispěje, tak budu jenom rád,“ řekl.

Z České republiky v minulosti na fórum opakovaně jezdil třeba bývalý prezident Václav Klaus. V roce 2009 tam například vystoupil s projevem, ve kterém odmítl oteplování klimatu.

Cílem zakladatele čtyřdenního fóra, profesora Klause Schwaba, bylo „zlepšit stav světa“. K překonání mezilidských a mezistátních konfliktů vyzval ekonomické elity v předvečer zahájení i papež František. Hospodářský svět k tomu podle něj má značný potenciál.

Fórum začínalo jako evropské sympozium

Historie ekonomického fóra začíná v roce 1971, tehdy bylo označované jako Evropské manažerské sympozium. Na rozdíl od současnosti trvalo v minulosti déle. Ve švýcarském městě se v roce 1971 konalo od 24. ledna až do 7. února. Účast tehdy dosáhla počtu 450.

Když v roce 1970 Schwab odešel z průmyslové skupiny Escher Wyss, pustil se do naplnění své vize platformy, která by evropským manažerům umožnila vyměňovat si nápady i obavy. A to spolu s lidmi z vládního sektoru i občanské společnosti, médií nebo akademické sféry.